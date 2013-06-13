دراسة: ضغط الدم أكثر ارتفاعا فى الليل عما كان معتقدا

توصلت دراسة طبية إلى أن أوقات الليل تعد أكثر الفترات الذى ترتفع فيها معدلات ضغط الدم المرتفع بمعدلات تفوق ما كان معتقدا.

وأوضح الباحثون أن قياس ضغط الدم بالقرب من القلب يعد الأعلى معدلا أثناء النوم، وذلك بخلاف ما كان معتقدا، وذلك وفقا لتقنية جديدة تم تطويرها من قبل العلماء الأمريكيين.

ويعد قياس ضغط الدم فى الليل مؤشرا هاما للسكتات الدماغية وأمراض القلب، حيث أشارت الأبحاث الطبية السابقة إلى أن قياس ضغط الدم من خلال الذراع ليلا أثناء النوم يعد من أهم العلامات على مدى معاناة المريض من مخاطر حدوث هذه الأزمات.

كانت عدد من الدراسات السابقة قد أشارت إلى أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يساعد بصورة كبيرة في زيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم.