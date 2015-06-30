مدير أمن السويس: الأوضاع بالمحافظة مستقرة والقوات تمشط المناطق الحيوية

قال اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إن المحافظة بالكامل مؤمنة والأوضاع مستقرة، موضحا أنه قام بتفقد التمركزات الأمنية صباح اليوم، والتأكد من انتشار القوات بالشوارع وتمشيط المناطق الحيوية كأجراء احترازى بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 30 يونيه.

وأضاف الجزار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك كمائن مرورية وتكثيفا أمنيا بجميع المناطق الحيوية والطرق والميادين ضد أى محاولات للعنف، موضحا أنهم لن يسمحوا نهائيا بأى خروج عن النص وترويع المواطنين وأن قوات المفرقعات تمشط وتفحص المناطق الهامة والميادين باستمرار.

تابع أن جميع المبانى الشرطة بالمحافظة فى مقدمتها مبنى قوات الأمن وأقسام الشرطة الخمسة بالمحافظة، فضلا عن السجن العمومى بقسم شرطة عتاقة مؤمنة بشكل كامل ضد أى محاولات لاقتحامها أو التعدى عليها.

وأضاف أن لديهم تعليمات بالتعامل بكل قوة وحزم مع أى تجمعات بالقرب من أقسام الشرطة، موضحا أنهم لن يسمحوا لأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى بتكرار سيناريو اقتحام الأقسام والمبانى الحكومية باستخدام بلطجية وأنهم يحذرون من الآن أن أى تجمعات مخالفة لقانون تنظيم التظاهر سيتم التعامل معها بقوة القانون.

تابع أن جميع المنشآت الحيوية فى مقدمتها نفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى للقناة وكافة الطرق الحدودية من أمس تم تكثيف التواجد فيها من قبل القوات الشرطية والجيش الثالث ضمن خطة التأمين.

أضاف مدير أمن السويس أن هناك تكثيفا للقوات المشتركة وتشديدا لإجراءات التأمين بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدى ومعدية المجرى الملاحى للقناة وكمين الـ109 و61 بطريق السويس القاهرة الصحراوى والكمائن الحدودية بطريق السويس الإسماعيلية والعين السخنة.

وأكد أن هناك عمليات تأمين على أعلى مستوى وباستخدام أحدث الأجهزة على السيارات القادمة من وإلى السويس عن طريق سيناء والقاهرة وتفتيش جميع المارة والركاب والسيارات بشكل دقيق لمنع تهريب أى مخالفات قانونية من مواد مخدرة أو أسلحة وضبط أى عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون.