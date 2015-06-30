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بالصور .. حملة «نظافتها مسئوليتنا» بالإسكندرية تقوم بجمع القمامة من المنازل

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بالصور .. حملة «نظافتها مسئوليتنا» بالإسكندرية تقوم بجمع القمامة من المنازل بالصور .. حملة «نظافتها مسئوليتنا» بالإسكندرية تقوم بجمع القمامة من المنازل

جانب من حملة جمع القمامة

قامت مساء اليوم الأثنين جمعية اللواء للتنمية وحملة “نظافتها مسئوليتنا” بجمع القمامة من الشوارع الجانبية والمنازل واحياء  الاسكندرية.

و قال إيهاب أبو كليلة منسق الحملة أنه إيماناً منا بدور مؤسسات المجتمع المدنى فى حل مشاكل مدينة الثغر وبعد تصريح هانى المسيرى – محافظ الإسكندرية بوجود أزمة فى حل مشكلة جمع القمامة.

وأكد علي ان حملة “نظافتها مسئوليتنا” قامت بشن حملة نظافه والتى تهدف إلى جمع القمامة من المنازل والشوارع الجانبية مجاناً بدون أجر.

ونوه “أبو كليلة” أن أهالى المنطقة قد شاركوا فى رفع القامة عندما وجودوا سيارات نقل وبلدوزر يقوموا بجمع القمامة من الشوارع والمنازل،

وأشار الي أن الحملة مستمرة للعمل مرتين فى الأسبوع لرفع القمامة فى نظاق حى المنتزة ككل، وذلك لمساعدة المحافظة بتنظيف المدينة.

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