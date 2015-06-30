مجلس الأمن الدولي يدين اغتيال النائب العام هشام بركات

أدان مجلس الأمن الدولى، بأقصى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان، الذي وقع يوم أمس، وأدى إلى استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات وجرح العديد من الأشخاص.

وتضمن بيان مجلس الأمن – الذى صدر مساء أمس – الإعراب عن التعازي لحكومة وشعب مصر ولأسرة الضحية، والتعاطف مع المصابين.

وأكد ضرورة مثول مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية أمام العدالة، وعلى ضرورة مكافحتها بكافة الوسائل، باعتبارها أعمالاً إجرامية غير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكان وزمان حدوثها وأيا كان مرتكبوها.

وكان السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة قد قام بإجراء اتصالات مع عدد من أعضاء مجلس الأمن وعلى رأسهم الأردن العضو العربي في المجلس، لحثهم على سرعة استصدار بيان من المجلس بشأن الهجوم الإرهابي، الذي أسفر عن اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.