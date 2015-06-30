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هادى يعزى السيسى في وفاة النائب العام

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هادى يعزى السيسى في وفاة النائب العام هادى يعزى السيسى في وفاة النائب العام

الرئيس اليمنى

أجرى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، من مقر إقامته المؤقت بالعاصمة الرياض، اتصالا هاتفيا بالرئيس عبدالفتاح أعرب فيه عن خالص تعازيه وأصدق مواساته في حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات،  إثر تفجير إرهابي استهدف موكبه وعدد من أعضاء الوفد المرافق له صباح أمس الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن هادى، أكد خلال الاتصال إدانته واستنكاره لهذا الهجوم ووصفه بالعمل الإجرامي الجبان.

وأعرب، عن عزائه ومواساته لحكومة وشعب الشقيق وأسرة المستشار هشام بركات متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

واكد الرئيس هادى، وقوف اليمن إلى جانب مصر وتأييدها لما تتخذه من إجراءات رادعة من أجل الحفاظ على أمنها والقضاء على جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرارها وتهديد سلامتها.

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