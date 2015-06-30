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استجابة لـ"اليوم السابع"..بنك الشفاء يتكفل بعلاج "محمد" المريض بفيروس سى

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فى استجابة سريعة لما نشرته "اليوم السابع " فى عدد يوم الأحد الماضى بعنوان "محمد مريض بفيروس سى: عايز حقى فى العلاج عشان أشتغل"، قام بنك الشفاء المصرى بالاتصال بالمريض وتكفل بعلاجه.

كانت جريدة "اليوم السابع" نشرت خبرا بعنوان "محمد مريض بفيرس سى: عايز حقى فى العلاج عشان أشتغل"، جاء فيه: "أنا مش عاوز غير إنى أشتغل زى زمان وأصرف على ولادى".

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


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