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حملة "نظافتها مسئوليتنا" بالإسكندرية تجمع القمامة من المنازل

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حملة "نظافتها مسئوليتنا" بالإسكندرية تجمع القمامة من المنازل حملة "نظافتها مسئوليتنا" بالإسكندرية تجمع القمامة من المنازل
قامت مساء أمس الاثنين جمعية اللواء للتنمية وحملة "نظافتها مسئوليتنا" بجمع القمامة من الشوارع الجانبية والمنازل فى منطقتى المنشية البحرية وعزبة أسكوت التابعين لحى ثان المنتزه بالإسكندرية، والتى لم يتم رفع القمامة بها منذ 10 أيام.

من جانبه قال إيهاب أبو كليلة، منسق الحملة، إنه إيمان منا بدور مؤسسات المجتمع المدنى فى حل مشاكل مدينة الثغر وبعد تصريح هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بوجود أزمة فى حل مشكلة جمع القمامة، وقامت حملة "نظافتها مسئوليتنا" بشن حملة نظافة تهدف لجمع القمامة من المنازل والشوارع الجانبية مجاناً بدون أجر مادى لصالح المحافظة، والتى تمت بالتعاون مع اللواء عادل سلامة رئيس حى ثان المنتزه، الذى قام بفتح مقلب نفايات التابع للحى لاستقبال القامة التى تم جمعها.

ونوه "أبو كليلة" إلى أن أهالى المنطقة قد شاركوا فى رفع القامة عندما وجودوا سيارات نقل وبلدوزر يقومون بجمع القمامة من الشوارع والمنازل، وأكد أن الحملة مستمرة للعمل مرتين فى الأسبوع لرفع القمامة فى نطاق حى المنتزه ككل، وذلك لمساعدة المحافظة بتنظيف المدينة.
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