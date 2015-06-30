طبيب فرنسى ينصح بعملية تدبيس المعدة للبدناء ومرضى السكر

نصح الجراح الفرنسى جى سام كاتولين رئيس قسم الجراحة الخاصة بالجهاز الهضمى فى مستشفى دولافونتان فى سانت دوبنس، البدناء ممن يعانون من مرض السكر، باللجوء إلى عملية "تدبيس المعدة" من أجل تخفيض وزنهم ما بين 35 و50 كيلوجراما.

وقال إنه يفضل بالنسبة للنساء أن يكون لديهم أطفال ولا ترغب فى الإنجاب مرة ثانية لأن الحمل مع عملية تدبيس المعدة، يسبب العديد من المشاكل الكثيرة، مشيرا إلى أن العملية تتطلب أخذ فيتامينات ومكملات غذائية لتعويض النقص بسبب صعوبة امتصاص الغذاء بعد العملية.

وأشار الجراح الفرنسى إلى أن العملية تعتمد على تخفيض حجم المعدة لأكثر من الثلثين، كما يتم تحويل عملية الهضم من أجل تقصير طريق الغذاء، بحيث تذهب الأغذية التى تدخل المعده مباشرة من المعده الميكرو إلى الأمعاء الدقيقة، وهذا الطريق القصير هو الذى يسبب فقدان الوزن.

وأوضح الجراح أن من 10% إلى 15% من المرضى يعانون من نقص فى السكر ويشعرون بالغثيان بسبب الوصول المفاجئ للسكر فى الجهاز الهضمى ثم فى الدم بسبب تقصير عملية مرور الغذاء.