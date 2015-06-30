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7 أسباب وراء شعور طفلك بحرقة المعدة تعرفى عليها

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7 أسباب وراء شعور طفلك بحرقة المعدة تعرفى عليها 7 أسباب وراء شعور طفلك بحرقة المعدة تعرفى عليها
حرقة المعدة أحد الأعراض التى يتعرض لها بعض الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل تناول أطعمة دسمة أو الإفراط فى تناول الشيكولاتة والحلويات أو لأسباب مرضية أخرى.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن حرقة المعدة عند الأطفال عبارة عن شكوى الطفل من الشعور بالألم وحرقة بالفم والبلعوم خاصة بمنطقة منتصف القفص الصدرى بعد تناوله الطعام.

وتستكمل د. نهى قائلة "هناك بعض الأسباب والعوامل التى تؤدى لحدوث حرقة بالمعدة عند الأطفال وأهمها":
>1)التهاب المعدة.
>2)قرحة المعدة.
>3)فتق فى الحجاب الحاجز.
>4)تناول الطفل كميات كبيرة من عصير الليمون والبرتقال.
>5)تناول الطفل كميات كبيرة من الطعام.
>6)الإفراط فى تناول الشيكولاتة والمقرمشات.
>7) تناول الطفل لبعض الأدوية مثل البروفين والأسبرين.

وتتابع د. نهى قائلة "هناك بعض الأعراض التى يشتكى منها الطفل عند شعوره بحرقة المعدة مثل وجود ألم بالبطن والصدر عدم الارتياح عقب تناول الطعام لذلك تنصح الأمهات بضرورة عرض طفلها على الطبيب عند تكرار حدوث حرقة المعدة لطفلها للاطمئنان واستبعاد وجود أسباب مرضية".
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مصر 365