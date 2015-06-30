د.خالد عمارة يكتب: كسور القدم واختلافها عن كسور الكاحل

القدم تتكون من 26 عظمة صغيرة منها 12 عظمة أساسية مسئولة عن حركة القدم وشكلها والمحافظة على الاتزان والمشى بدون ألم، بينما مفصل الكاحل هو المفصل الذى يصل القدم بالسابق عن طريق عظمة التالوس، وكسور الكاحل كلها تكون قريبة من المفصل مما يجعل الاحتياج إلى علاج جراحى أكثر للحفاظ على نعومة المفصل وحركته، أما كسور القدم فمنها أنواع كثيرة تكون بعيدة عن المفاصل ويمكن علاجها بدون جراحة.

ومن الكسور الهامة فى القدم التى يجب علاجها جراحيا للحصول على أفضل النتائج كسور الكعب وعظمة الكعب تتحمل جزءا كبيرا من وزن الجسم وترتبط بالعديد من المفاصل مما يجعل علاجها يستلزم أن تعود لشكلها الطبيعى وهذا عادة يكون جراحيا، والطرق الجراحية القديمة كان لها مضاعفات كثيرة بسبب الجراحة الكبيرة. أما اليوم مع تطور الطب، فهناك طرق كثيرة لعلاج كسور الكعب والقدم من خلال جراحات محددة بجروح صغيرة مما يمنع حدوث مضاعفات أو التهابات أو تليفات وفى نفس الوقت يضمن رجوع العظام لمكانها ومنع حدوث خشونة أو تشوهات أو ألم.

وكسور القدم فى مرضى السكر تحتاج إلى عناية خاصة بسبب قصور الدورة الدموية والتهابات الأعصاب فى هؤلاء المرضى مما قد يتسبب فى مضاعفات خطيرة وتآكل فى العظام والتهابات. لذلك يفضل العلاج الجراحى بالطرق الحديثة مع ضبط مستوى السكر فى الدم وعلاج التهاب الأعصاب وقصور الدورة الدموية. ويجب متابعة هؤلاء المرضى بدقة متناهية إلى أن يتم الشفاء لتفادى المضاعفات.