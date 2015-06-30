وزير التموين: ندرس تسليم البطاقات الجديدة من مكاتب البريد

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا دراسة وضع آلية محكمة لتسليم بطاقات التموين المستخرجة عن طريق مكاتب البريد، وذلك تيسيرا على المواطنين من التردد إلى المكاتب التموينية.

وأضاف وزير التموين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جار حاليا تنقية البطاقات التموينية من المتوفين، منذ أكثر من 3 أشهر دون قيام المواطنين بالتقدم لمكاتب التموين لحذفهم والمكررين على أكثر من بطاقة نتيجة الفصل الاجتماعى أو الانتقال من محافظة لآخرى والمهاجرين للخارج وكذلك تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية واستخراج بطاقات التموين جديدة وبدل الفاقد والتالف.

وأوضح الدكتور خالد حنفى أنه تم مخاطبة الشركات المنفذ لاستخراج البطاقات لسرعة تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية، وصرف السلع المجانية للمواطنين على البطاقات مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز.

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