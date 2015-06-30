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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن : القاهرة العظمى 33 والصغرى 22، الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26، أسوان العظمى 39 والصغرى 25.

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مصر 365

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