الرئيس اليمنى فى اتصال هاتفى بالسيسى: ندعم إجراءات مصر لردع الإرهاب

أجرى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى- من مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض- اتصالا هاتفيا بالرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب فيه عن خالص تعازيه وأصدق مواساته فى حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات إثر تفجير إرهابى استهدف موكبه وعدد من أعضاء الوفد المرافق له صباح أمس الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن هادى أكد- خلال الاتصال- إدانته واستنكاره لهذا الهجوم ووصفه بالعمل الإجرامى الجبان.. وأعرب عن عزائه ومواساته لحكومة وشعب مصر الشقيق وأسرة المستشار هشام بركات متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد الرئيس هادى وقوف اليمن إلى جانب مصر وتأييدها لما تتخذه من إجراءات رادعة من أجل الحفاظ على أمنها والقضاء على جميع الأعمال الإرهابية التى تستهدف زعزعة استقرارها وتهديد سلامتها.

>