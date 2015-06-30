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ابنة النائب العام: "الشهيد عمره ما أخد حراسة فى أى مشوار بره الشغل"

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ابنة النائب العام: "الشهيد عمره ما أخد حراسة فى أى مشوار بره الشغل" ابنة النائب العام: "الشهيد عمره ما أخد حراسة فى أى مشوار بره الشغل"
علقت مروة بركات ابنة الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على "بوست" كتبه أحد الحراس الشخصيين ممن سبق لهم العمل مع النائب العام.

وجاء تعليق ابنة النائب العام الشهيد على "بوست" الحارس الخاص الذى كتب فيه: "موقف لن أنساه لهذا الرجل الشجاع رحمه الله الزمان: شهر يناير عام 2015 يوم الجمعة الساعة 10 صباحا المكان: أمام منزل الشهيد المستشار / هشام بركات بمصر الجديدة الواقعة: نزول مفاجئ للشهيد من منزله لاستقلال سيارته الخاصة بمفرده رافضاً اصطحاب الحراسة.

وعلقت مروة بركات قائلة:"عمره ما أخد حراسة فى أى مشوار بره الشغل عمره كان حارسه ربنا ومازال حارسه علشان اختاره هو فى اليوم من أيام المغفرة علشان يكون سند ليا فى الجنة".


>ابنة النائب العام لـ"الرئيس": "هاتلى حق البطل اللى سابنى علشان مصر"

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