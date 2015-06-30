مقتل 30 شخصا فى تحطم طائرة عسكرية إندونيسية شمال سومطرة

قال مسئول إن طائرة نقل عسكرية إندونيسية سقطت فوق فندق ومنازل فى مدينة ميدان بشمال سومطرة اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل.

وقال هيسار تورنيب المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية لرويترز "أحدث معلومات لدينا هى أن 30 شخصا قتلوا. وقد يرتفع العدد." ولم يتضح بعد عدد الضحايا الذين كانوا فى الطائرة أو على الأرض.

وكانت الطائرة فى طريقها من قاعدة تابعة لسلاح الجو فى ميدان إلى جزر ناتونا النائية وتحطمت بعد بضع دقائق من إقلاعها.

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