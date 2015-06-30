أخبار عاجلة

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقتل 30 شخصا فى تحطم طائرة عسكرية إندونيسية شمال سومطرة

Google+ Print
مقتل 30 شخصا فى تحطم طائرة عسكرية إندونيسية شمال سومطرة مقتل 30 شخصا فى تحطم طائرة عسكرية إندونيسية شمال سومطرة
قال مسئول إن طائرة نقل عسكرية إندونيسية سقطت فوق فندق ومنازل فى مدينة ميدان بشمال سومطرة اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل.

وقال هيسار تورنيب المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية لرويترز "أحدث معلومات لدينا هى أن 30 شخصا قتلوا. وقد يرتفع العدد." ولم يتضح بعد عدد الضحايا الذين كانوا فى الطائرة أو على الأرض.

وكانت الطائرة فى طريقها من قاعدة تابعة لسلاح الجو فى ميدان إلى جزر ناتونا النائية وتحطمت بعد بضع دقائق من إقلاعها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365