إصدار قرارات رئاسية بالعفو عن إرهابيين

كتب : نشوى الحوفى منذ 26 دقيقة

صورة ارشيفية

أصدر «الرئيس المنتخب» قرارات بالعفو عن مجموعة من الإرهابيين المتهمين فى قضايا دون تفسير أسباب ومبررات ذلك العفو. ومن بينها القرارات رقم 57، و58 بتاريخ 19 يوليو 2012، والقرار رقم 75 فى 26 يوليو 2012، والقرار رقم 122 بتاريخ 16 أغسطس 2012، والقرار رقم 36 بتاريخ 26 يناير 2013. وقد أشارت تقارير صحفية أن من بين المتورطين فى الهجوم على الجنود المصريين فى رفح عناصر جهادية من الذين أُفرج عنهم فى عفو رئاسى، وأن أربعة من العناصر «الجهادية» الذين أُفرج عنهم فى إطار عفو رئاسى قبل 45 يوماً توجهوا إلى سيناء مباشرة عقب الإفراج عنهم وانضموا لزملائهم من العناصر التكفيرية فى شمال سيناء وشاركوا فى تنفيذ العملية فى 5 أغسطس 2012 والتى أدت إلى استشهاد 16 ضابطاً وجندياً مصرياً وإصابة سبعة آخرين بجراح. وأشارت المصادر أيضاً إلى أن العناصر السبعة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلى وسلم جثثهم للسلطات المصرية، تمكن الطب الشرعى من تحديد هوية خمسة منهم، بينهم ثلاثة مصريين أحدهم من العناصر المفرج عنها بقرار رئاسى.

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