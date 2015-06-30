ممكن تشرب ميه طعمها حلو وصحية على الفطار بـ5 إضافات

نبدأ إفطارنا بأكواب من المياه الباردة المنعشة، لنشعر ببعض الترطيب، بعد ساعات طويلة من الصيام، إلا أن الدكتور سعيد حسن أخصائى أمراض الجهاز الهضمى أكد على أنه يمكنك الاستمتاع بشرب المياه خاصة بعد ساعات من العطش والارتواء الجيد والامتصاص المثلى لها، من خلال بعض الإضافات المميزة، والتى تغير من مذاقها تغييرا طفيفا إلى الأفضل.

وتابع أخصائى أمراض الجهاز الهضمى، مؤكدا ضرورة تناول المياه على الإفطار بما لا يتعدى الكوبين حتى لا تمتلئ المعدة بالمياه، كما تساعد تلك الإضافات على التخلص من غازات البطن، وتهيئة المعدة للطعام الذى ينتظرها بشكل لطيف، إضافة إلى أن طعام الإفطار يحتاج لمعدة تشعر بالراحة وغير متوترة أو تحتاج لترطيب، وهو ما تساعد عليه إضافات المياه اللذيذة.

- اشرب على الإفطار كوبا من المياه المنقوع فيه ينسون نجمى لذيذ الطعم ونفاذ الرائحة، فيساعد على هضم طعام الإفطار

>- اشرب كوبا فى بداية افطارك من المياه مضاف إليه شرائح التفاح الأخضر الطازجة واستمتع به

>- اشرب مع بداية الإفطار كوبا من المياه مضاف إليه مجموعة من شرائح الليمون والبرتقال وبعض وريقات النعناع الأخضر

>- تناول على الإفطار كوبا من المياه المضاف القرفة الجافة المنقوعة منذ قبل الإفطار

>- اشرب بعد صيامك كوبا من المياه مضاف إليه البقدونس وهى إضافة صحية ومدره للبول