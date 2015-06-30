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مستهلكو السجائر الإلكترونية ليسوا على دراية كاملة بأخطارها وفوائدها

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مستهلكو السجائر الإلكترونية ليسوا على دراية كاملة بأخطارها وفوائدها مستهلكو السجائر الإلكترونية ليسوا على دراية كاملة بأخطارها وفوائدها
يعتقد بعض المدخنين أن السجائر الإلكترونية تعد أحد أهم العوامل المساعدة فى الإقلاع عن التدخين، فى حين يعتقد البعض الآخر أنها تعتبر وسيلة إغواء للاستمرار فى الخضوع لتلك العادة المدمرة، إلا أن الأبحاث الطبية الحديثة تشير إلى أن الأخطار والفوائد لتلك النوعية من السجائر ماتزال غير معلومة بصورة واضحة بين المدخنين.

وكانت مجموعة من الباحثين قد أجرت أبحاثها على أكثر من 64 مدخنا، ولم ينجحوا فى تحقيق إجماع حول الفوائد والأضرار المحتملة للسجائر الإلكترونية، وهو ما قد يعكس انقساما فى المجتمع الطبى حول مدى ملائمة تعزيز السجائر الإلكترونية كبديل أكثر أمنا للتدخين.

وأوضح الباحثون أن معظم المشاركين فى الدراسة يرون أن التدخين يعتبر شكلا من الإدمان، حيث تلعب الإرادة دورا قويا فى الإقلاع عن هذه العادة المدمرة، فى الوقت الذى حاول فيه جميع المشاركين فى الدراسة مرة واحدة على الأقل الإقلاع عن العادة المدمرة.
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