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واشنطن تستأنف المساعدات العسكرية للبحرين

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واشنطن تستأنف المساعدات العسكرية للبحرين واشنطن تستأنف المساعدات العسكرية للبحرين
تستأنف الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية للبحرين بعد أن قررت الإدارة الأمريكية رفع القيود المفروضة على المملكة فى هذا الصدد ، وذلك بعد أن حققت حكومة البحرين تقدماً ملموساً فيما يتعلق بالإصلاحات بشأن حقوق الإنسان.

صرح بذلك جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ، وقال " إن الإدارة الأمريكية قررت رفع القيود المفروضة على المساعدات الأمنية لقوات الدفاع والحرس الوطنى البحرينى والتى كان قد تم فرضها عقب اندلاع المظاهرات فى البحرين عام 2011.

وأضاف كيربى " إنه على الرغم من أن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن وضع حقوق الإنسان فى البحرين أصبح مناسبا، إلا أنها ترى أن حكومة البحرين حققت تقدماً ملموساً فيما يتعلق بالإصلاحات بشأن حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية".

ولم يوضح المسئول الأمريكى نوعية الأسلحة والتجهيزات أو الأنظمة الأمنية التى قد ترسل إلى البحرين.
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