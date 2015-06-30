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خيرية زمزم الطبية تعالج 711 مريضاً ومريضة في قرى مكة

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    قدمت القوافل الطبية التي سيرتها جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية خدماتها الطبية ل"711" مريضاً ومريضة بمحافظات ومراكز وقرى منطقة مكة المكرمة بإجمالي 161964 ريالاً وذلك خلال ال6 الأشهر الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية فهد بن محمد الزهراني بأن القوافل الطبية تضم أطباء باطنية وتخصص عام وأطباء الأسرة والأطفال والصيدلة إضافة للطاقم الإداري والتنسيقي.

وأضاف الزهراني بأن القوافل تصرف الأدوية والمستلزمات التي يحتاج إليها المرضى بعد إجراء الكشوفات والتحاليل اللازمة لهم، مبيناً بأن الجمعية تسير قوافلها الطبية بهدف تقديم أرقى الخدمات الطبية عبر العلاج الفوري وتحويل الحالات التي تتطلب العلاج داخل المستشفيات لعلاجها.

وأشار إلى أن برنامج القوافل الطبية يعتبر أحد مشروعات الجمعية الرائدة التي تهدف إلى الوصول بخدمات الجمعية الطبية للمرضى ذوي الاحتياج في القرى النائية وذلك في إطار سعيها للإسهام الفعال في رفع مستوى الوعي الصحي بمنطقة مكة المكرمة.

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