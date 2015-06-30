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العيادات التخصصية السعودية تعاين 1701 سوري بمخيم الزعتري خلال أسبوع

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العيادات التخصصية السعودية تعاين 1701 سوري بمخيم الزعتري خلال أسبوع العيادات التخصصية السعودية تعاين 1701 سوري بمخيم الزعتري خلال أسبوع

    عاينت العيادات التخصصية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان أكثر من 1701 مراجع من الأشقاء اللاجئين السوريين بمخيم الزعتري بالأردن.

وأوضح الدكتور محمد الزعبي المدير الطبي للعيادات بأن المراجعين قاموا بمراجعة 12 عيادة طبية بمختلف التخصصات الطبية، وسجلت عيادة الأطفال الأكثر تعاملاً مع المرضى وبلغ عدد المراجعين للعيادة 518، يليها عيادة الطب العام وبلغ عدد المراجعين 419 حالة، يليها الجلدية 245 مراجعا، وأضاف بأن الصيدلية قامت بصرف 1183 وصفة طبية خلال هذا الأسبوع، فيما أجرى المختبر 122 تحليلا مخبريا، وقدم قسم الأشعة 24 صورة أشعة.

من جانبه أكد الدكتور بدر السمحان المدير الإقليمي للحملة السعودية لنصرة الأشقاء في سورية بأنه وفي إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين وبإشراف مباشر من سمو ولي عهده الأمين المشرف العام على الحملات الإغاثية السعودية -حفظهم الله- بضرورة الاهتمام بالجانب الطبي بالتوازي مع العمل على بقية الجوانب الإغاثية، فإن الحملة تسعى دائما إلى الرقي بالعملية العلاجية من خلال العمل على إجراء دراسات دقيقة للحالات التي يتم التعامل معها ومتابعة حالتها، وجمع بيانات تحليلية عن الأمراض والأوبئة الأكثر انتشاراً؛ لبحث سبل التعامل معها وتوفير الأدوية اللازمة لها، إلى جانب ما تقوم به من نشاطات توعوية وتثقيفية للمراجعين داخل العيادات السعودية، وثمن السمحان الوقفة الإنسانية من الشعب السعودي الكريم مع أشقائه من الشعب السوري العزيز، والتي يتم ترجمتها على أرض الواقع من خلال الأيادي البيضاء التي يظهر أثرها جلياً على تفاصيل الحياة اليومية للأشقاء.

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