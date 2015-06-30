أخبار عاجلة

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

عائلة الحكير تحتفي بالخريجين والخريجات في ليلة رمضانية

Google+ Print
عائلة الحكير تحتفي بالخريجين والخريجات في ليلة رمضانية عائلة الحكير تحتفي بالخريجين والخريجات في ليلة رمضانية

    كرمت عائلة الحكير الخريجين والخريجات من الجامعات من ابنائهم وبناتهم في حفل إفطار رمضاني الثلاثاء الماضي في منزل عميد العائلة بالرياض رجل الأعمال المعروف عبدالمحسن الحكير، وسط اجواء عائلية مبهجة.

وقال مستضيف وراعي الحفل عبدالمحسن الحكير،"حرصنا في هذا الاجتماع العائلي الموسع على تهنئة الجميع بشهر رمضان الكريم، وتكريم وتقدير جميع المتفوقين والمتفوقات من ابنائنا الذي بذلوا جهوداً في دراستهم وتحصليهم العلمي خلال السنوات الماضية، وهذا نهج سنحرص على استمراره، بإذن الله، فتقدير العلم والعلماء من سنن شرعنا، وعلى ذلك تسير دولتنا وولاة أمرنا، ولذا حرصنا على هذا التوجه النبيل الذي ينتشر ولله الحمد لدى الكثير من العائلات الكبيرة في مختلف مناطق المملكة".

وأضاف "بلا شك سيكون لمثل هذه الخطوة والتكريم للخريجين والخريجات تحفيزاً للجميع من الدراسين والدراسات من العائلة، وتشجيعاً على مواصلة التعليم والبحث العلمي والجد والاجتهاد، فمن يقدر ويكرم يلمس أثر جهده عند غيره، ويعرف أن ما قدم كان يستحق هذا التقدير، وبالتالي يتحقق نشر ثقافة التكريم في مجالات وجوانب يحبذ الاحتفاء بها، ففي التعليم خصوصاً يبذل جهد ومثابرة للتفوق والتحصيل والبحث والاطلاع وتطوير العقول، وبالتالي فالتميز والإعداد الجيد للشخص يفيد المجتمع والوطن عموما قبل أن يعود على الشخص نفسه.

ونوه الحكير في ختام تصريحه بالحرص على استمرار هذه المناسبة والتكريم بشكل دوري، خاصة وانه يدخل في إطار الاهتمام بكوادر الوطن الذين سوف يتجهون لخدمة بلدهم سواء في قطاعات الدولة أو في القطاع الخاص، أو التوجه لتبني مشاريع صغيرة تسهم في النمو المحلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات