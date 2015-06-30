مطار الملك عبدالعزيز الدولي يطلق برنامج المبادرات للارتقاء بالخدمات

دشن مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبدالحميد أبالعري برنامج مبادرات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والذي يتم إطلاقه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني تحت شعار "مطار المؤسس.. رحلة من العراقة إلى التميز"، أمس بفندق كروم المطار.

حضر التدشين جميع مديري الجهات الحكومية في المطار ومسؤولي إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي ووسائل الإعلام.

وقد تم إطلاق (25) مبادرة من أصل (75) مبادرة تم دراستها من قبل فريق عمل متخصص ووضع الأفكار اللازمة لتنفيذها ضمن البرنامج، حيث تضمنت حزمة كبيرة من الخدمات والتسهيلات الجديدة، علاوة على تطوير العديد من الخدمات الحالية التي تهم المسافرين، بما يمكن من الارتقاء بالخدمات إلى مستوى متميز خلال الفترة الحالية التي تسبق مرحلة الانتقال إلى المطار الجديد إن شاء الله.

وقد شملت المبادرات تطوير الخدمات الحالية في المطار، ومن بينها تحسين جودة خدمات بعض المرافق بالمطار وخدمات الركاب المباشرة والخدمات الحكومية وخدمات خارج الصالة والمظهر الخارجي للصالات وتحسين مستوى الخدمات الأرضية (الأمتعة والعفش، مواقف السيارات) وغير ذلك من الخدمات الأخرى.

وشملت المبادرات أيضا حزمة جديدة من الخدمات الجاري توفيرها في صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة منها على سبيل المثال لا الحصر توفير خدمة (Wi-fi) لكافة الصالات، وتوفير خدمة الأجرة السيارات الخاصة (تاكسي لندن، حافل، سابتكو)، وإمكانية نقل أمتعة الركاب المتأخرة أو المفقودة إلى مساكنهم، وتفعيل شاشات رقمية للخرائط والاستبيان، وتوفير منصات مجانية لشحن الهواتف النقالة في أماكن مخلتفة في الصالات، واستخدام إضاءة خارجية لتزيين الصالات والمداخل الرئيسية لها، وتوفير ثلاجات مياه شرب مجانية في صالات القدوم.

وستشمل الخدمات الجديدة كذلك وضع لوحات فنية جدارية داخل الصالات، وإشراك عدد إضافي من موظفي المطار بالعمل التطوعي في تقديم الخدمات والإرشادات للركاب في مختلف الصالات، وتجهيز مسارات سريعة لركاب الدرجة الأولى والإعمال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتركيب أجهزة قياس رضا العميل عن كل خدمة تقدم للراكب.