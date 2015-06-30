مدير حرس الحدود يتفقد الشريط الحدودي بنجران

تفقد مدير عام حرس الحدود اللواء البحري عواد بن عيد البلوي المواقع الميدانية والقطاعات في منطقة نجران أول أمس الأحد، حيث كان في استقباله قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء علي بن عبيد ال نمشه وعدد من قيادات قطاعات حرس الحدود بالمنطقة.

وشملت الزيارة التفقدية قطاعات شرورة وخباش وسقام، وكانت البداية في مجمع الوديعة الحدودي ومنفذ الوديعة على الحدود السعودية اليمنية وانتهاءً بمركز عاكفة بقطاع سقام، اطلع خلالها على سير العمل الميداني في تلك النقاط الأمامية مروراً على خط سير الدوريات، كما شارك رجال حرس الحدود أعمالهم الميدانية وتلمس احتياجاتهم ورفع الروح المعنوية لديهم في هذا الشهر المبارك، كما زار اللواء البلوي المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى الملك خالد بنجران.

وفي ختام الجولة أكد اللواء البحري عوّاد البلوي ماتوليه القيادة الرشيدة من اهتمام ومتابعة لكافة القوات العسكرية بالمملكة، مشيراً إلى الدعم الدائم من ولاة الأمر لقيادة وقطاعات حرس الحدود بمنطقة نجران والتي كان لها الأثر الإيجابي في تصدي رجال حرس الحدود لأي اعتداء يحاول المساس بأمن هذا الوطن الغالي.

وحث البلوي الجميع على مواصلة بذل المزيد من العطاء والجهد للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم وفرض السيطرة الأمنية على الشريط الحدودي.

من جانبه عبر قائد حرس الحدود بنجران اللواء علي ال نمشه عن شكره وامتنانه للمدير العام لحرس الحدود على اهتمامه ومشاركته أبناءه منسوبي حرس الحدود، مشيراً إلى أن هذه الزيارة التفقدية لها الأثر والمردود الإيجابي لدى الجميع ضباطاً وأفراداً، وتعتبر دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء للدفاع عن أمن ومقدسات هذه البلاد الغالية.