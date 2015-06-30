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القطاع الصناعي - المصنع الوطني للمصاعد

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القطاع الصناعي - المصنع الوطني للمصاعد القطاع الصناعي - المصنع الوطني للمصاعد

    استفادت المجموعة بفضل الله ثم بالخبرة التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ عبدالغني حسين وأعضاء مجلس الإدارة في المجموعة وخاصة القطاعات الصناعية منها بأن يتم الشروع في إنشاء مصنع للمصاعد حيث تتمتع المجموعة بخبرة كبيرة لا تقل عن خمسة وأربعين عاماً حيث قامت المجموعة بدراسة احتياجات السوق في المملكة العربية وخاصة بعد الطفرة العمرانية في جميع أنحاء المملكة فتم التوصل إلى أن الاستثمار في الصناعة وغيرها هو الأمان والمستقبل خاصة بعد التجربة الفريدة التي تمت في تركيا. عندها تم اتخاذ القرار بإنشاء المصنع الوطني للمصاعد بالمدينة المنورة حيث قام صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بافتتاحه عام 1434ه، كما أنه توجد عدة نشاطات ملحقة للنشاط الصناعي مثل مصنع السلالم الكهربائية والسيور المتحركة وقد قامت المجموعة بدراسة عمل مصنع للكروت الإلكترونية الخاصة بالمصاعد والتلفزيونات والأبواب وسوف يتم إن شاء الله بدء العمل بهما عند الانتهاء من التراخيص حسب الدراسات والمخططات الجاهزة والتي سوف ترفع لوزارة الصناعة والتجارة.

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