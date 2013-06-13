أكذوبة «الدولة المدنية»

كتب : نشوى الحوفى منذ 23 دقيقة

محمد مرسي

خالف مرسى تعهداته التى زين بها برنامجه الرئاسى، وأقدم على تنفيذ كل ما يهدد ركائز الدولة المدنية، حيث عمل على تطبيق عكس ما أقسم عليه حين أدى اليمين الدستورية عبر التضييق على الأحزاب المعارضة واستخدام البلاغات التى يتقدم بها مشايعوه للنائب العام لاتهام السياسيين المعارضين بتهم متعددة منها «إهانة رئيس الجمهورية»، والتآمر لقلب نظام الحكم. أما أكذوبة «الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع» فيدحضها مشروع قانون منظمات العمل المدنى الذى تعارضه كل المنظمات المصرية.

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