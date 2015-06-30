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تعرف على أسباب ارتداء النظارة الطبية بعد إجراء عملية تصحيح إبصار

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تعرف على أسباب ارتداء النظارة الطبية بعد إجراء عملية تصحيح إبصار تعرف على أسباب ارتداء النظارة الطبية بعد إجراء عملية تصحيح إبصار
كثير من الأشخاص يقومون بإجراء عملية تصحيح للبصر رغبة منهم فى عدم ارتداء النظارة الطبية مرة أخرى، لكن أصبحنا نلاحظ أن البعض من هؤلاء يقومون بالمعاودة مرة أخرى لارتداء النظارة الطبية بعد إجراء جراحة تصحيح النظر.

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحراوى أستاذ وجراح العيون بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليزر، إن هناك بعض المرضى الذين تجرى لهم عملية تصحيح الإبصار بالليزر يعاودون لارتداء النظارة الطبيبة مرة أخرى.

ويستكمل د. النحرواى قائلا "هناك سببان وراء ارتداء الأشخاص النظارة الطبية مرة أخرى بعد إجراء عملية تصحيح أبصار وهما":

1)إن يعانى من ارتفاع درجة قصر النظر بنسبة عالية مما يجعل الطبيب يقوم بتصحيح جزء من قصر النظر وترك الجزء الآخر لأسباب تتعلق بالعين مثل سمك القرنية أو تحدبها وبالتالى يضطر المريض لاتدراء النظارة الطبية مرة أخرى.
>2) هناك بعض العيون ربما تتغير على مدار العمر حيث تظهر فى العين درجات أخرى من قصر النظر نتيجة حدوث تغير فى أنسجة العين، مما يؤدى إلى احتياج المريض لاتدراء النظارة مرة ثانية وفى هذه الحالة يمكن استخدام الليزر لعلاج التغير الذى حدث مرة أخرى.

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مصر 365