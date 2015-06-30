أخبار عاجلة

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 علامات تظهر نقص فيتامين “D”فى الجسم منها ضعف العضلات والشعور بالحزن

Google+ Print
5 علامات تظهر نقص فيتامين “D”فى الجسم منها ضعف العضلات والشعور بالحزن 5 علامات تظهر نقص فيتامين “D”فى الجسم منها ضعف العضلات والشعور بالحزن
يعتبر فيتامين “D” واحداً من أهم الفيتامينات للصحة العامة، حيث إن فيتامين D ينظم امتصاص الكالسيوم والفوسفور، ويعزز الجهاز المناعى، ويقوى العضلات والأسنان والعظام.

ويعتقد أن فيتامين “D” أيضاً يلعب دورا هاماً فى التقليل من خطر العديد من الأمراض بما فى ذلك مرض التصلب المتعدد، وأمراض القلب، وكذلك الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية، وفقاً لعدد من الدراسات.

نقص فيتامين (د) هو أمر شائع جدا. وكثير من الناس لا يدركون يحدث ذلك، لذلك قدم الموقع الطبى الأمريكى “Health”، 5 علامات توضح نقص فيتامين “D”، وتشمل:

1- ضعف العضلات والعظام:
>يعتبر فيتامين D ضرورى لصحة الأسنان والعظام والعضلات، ونقصه يؤدى إلى ضعف العظام والعضلات والأسنان.
>2- الشعور بالحزن:
>وفقاً للبحوث والدراسات، فإن المشاعر العميقة من الحزن أو حتى الاكتئاب هى أكثر وجدوداً لدى المرأة مع المستويات المنخفضة من فيتامين “D”.
>3- آلام مزمنة:
>غالباً عدم كفاية مستويات فيتامين D، تؤدى إلى آلام مزمنة.
>4- أمراض اللثة المزمنة:
>تورم، احمرار، ونزيف اللثة هى أيضاً موجودة أكثر فى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين “D”.
>5- ارتفاع ضغط الدم:
>وبصرف النظر عن تأثيره على العظام والعضلات والأسنان، فإن القلب يعتمد على فيتامين D، ونقصه يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365