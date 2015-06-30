5 علامات تظهر نقص فيتامين “D”فى الجسم منها ضعف العضلات والشعور بالحزن

يعتبر فيتامين “D” واحداً من أهم الفيتامينات للصحة العامة، حيث إن فيتامين D ينظم امتصاص الكالسيوم والفوسفور، ويعزز الجهاز المناعى، ويقوى العضلات والأسنان والعظام.

ويعتقد أن فيتامين “D” أيضاً يلعب دورا هاماً فى التقليل من خطر العديد من الأمراض بما فى ذلك مرض التصلب المتعدد، وأمراض القلب، وكذلك الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية، وفقاً لعدد من الدراسات.

نقص فيتامين (د) هو أمر شائع جدا. وكثير من الناس لا يدركون يحدث ذلك، لذلك قدم الموقع الطبى الأمريكى “Health”، 5 علامات توضح نقص فيتامين “D”، وتشمل:

1- ضعف العضلات والعظام:

>يعتبر فيتامين D ضرورى لصحة الأسنان والعظام والعضلات، ونقصه يؤدى إلى ضعف العظام والعضلات والأسنان.

>2- الشعور بالحزن:

>وفقاً للبحوث والدراسات، فإن المشاعر العميقة من الحزن أو حتى الاكتئاب هى أكثر وجدوداً لدى المرأة مع المستويات المنخفضة من فيتامين “D”.

>3- آلام مزمنة:

>غالباً عدم كفاية مستويات فيتامين D، تؤدى إلى آلام مزمنة.

>4- أمراض اللثة المزمنة:

>تورم، احمرار، ونزيف اللثة هى أيضاً موجودة أكثر فى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين “D”.

>5- ارتفاع ضغط الدم:

>وبصرف النظر عن تأثيره على العظام والعضلات والأسنان، فإن القلب يعتمد على فيتامين D، ونقصه يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم.