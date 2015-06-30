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بالفيديو.. مؤسس"تمرد": الشعب يدفع ثمن" 30 يونيو" وكلنا "مشروع شهيد"

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بالفيديو.. مؤسس"تمرد": الشعب يدفع ثمن" 30 يونيو" وكلنا "مشروع شهيد" بالفيديو.. مؤسس"تمرد": الشعب يدفع ثمن" 30 يونيو" وكلنا "مشروع شهيد"
قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، إن الإخوان عندما فشلوا فى حكم بدأوا يقتلون الشعب، الذى مازال يدفع ثمن المشاركة فى ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنه أى "الشعب" أصبح الآن مشروع شهيد فى مواجهة الأعمال الإرهابية.

وأضاف "بدر"، فى حديثه لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى: "كفى تبريرا للإرهاب من مبرراتية الإرهاب وخدمة الإخوان".

وأوضح أن اغتيال النائب العام يحتم علينا جميعا أن نقدم كل الدعم للدولة المصرية، لأنهم يريدون أن نصل إلى حالة من الإحباط، مطالبا الجميع بمزيد من التماسك الوطنى حول مؤسسات الدولة.


>بالفيديو.. أسرار التحقيقات مع "مرسى" لإشارته بعلامة الذبح داخل قفص المحكمة بعد حادث اغتيال النائب العام.. أجهزة الأمن تعيد استجواب القيادات الإخوانية المسجونة للتوصل إلى العناصر المتطرفة بالخارج

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