بالفيديو.. مؤسس"تمرد": الشعب يدفع ثمن" 30 يونيو" وكلنا "مشروع شهيد"

قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، إن الإخوان عندما فشلوا فى حكم مصر بدأوا يقتلون الشعب، الذى مازال يدفع ثمن المشاركة فى ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنه أى "الشعب" أصبح الآن مشروع شهيد فى مواجهة الأعمال الإرهابية.

وأضاف "بدر"، فى حديثه لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى: "كفى تبريرا للإرهاب من مبرراتية الإرهاب وخدمة الإخوان".

وأوضح أن اغتيال النائب العام يحتم علينا جميعا أن نقدم كل الدعم للدولة المصرية، لأنهم يريدون أن نصل إلى حالة من الإحباط، مطالبا الجميع بمزيد من التماسك الوطنى حول مؤسسات الدولة.

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