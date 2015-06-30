أخبار عاجلة

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استجابة لليوم السابع.."محلب" يقرر علاج الطفلة وفاء المصابة بمرض بالمخ

Google+ Print
استجابة لليوم السابع.."محلب" يقرر علاج الطفلة وفاء المصابة بمرض بالمخ استجابة لليوم السابع.."محلب" يقرر علاج الطفلة وفاء المصابة بمرض بالمخ
قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، التكفل بعلاج الرضيعة «وفاء» على نفقة الدولة أو سفرها للخارج للعلاج، بعد مناشدة شعبان إسماعيل، المقيم بقرية بنى صالح بالفيوم للمسئولين بالتدخل لعلاج حفيدته ونشر معاناته باليوم السابع، حيث وُلدت مصابة بمرض المياه على المخ ووصل وزن رأسها إلى 15 كيلو جراماً، كما ولدت مُصابة بالشفة الأرنبية وبثقبين فى القلب.

وقال بيان لمجلس الوزراء، أنه تم التنسيق مع كل من محافظ الفيوم والدكتور محمد عبد المحسن –وكيل وزارة الصحة بالفيوم- لإجراء عملية جراحية للطفلة بمستشفى جامعة الأزهر، ويتم التنسيق مع معمل ألفا سكان للأشعة لتوفير جهاز رنين مغناطيسى يُناسب حجم رأس الطفلة، حيث يُشترط خضوعها لأشعة الرنين المغناطيسى قبل إجراء العملية لها.


>- استجابة لليوم السابع.. التضامن بالإسكندرية تتكفل بمعاش لـ"الحاجة روحية"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365