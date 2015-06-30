استجابة لليوم السابع.."محلب" يقرر علاج الطفلة وفاء المصابة بمرض بالمخ

قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، التكفل بعلاج الرضيعة «وفاء» على نفقة الدولة أو سفرها للخارج للعلاج، بعد مناشدة شعبان إسماعيل، المقيم بقرية بنى صالح بالفيوم للمسئولين بالتدخل لعلاج حفيدته ونشر معاناته باليوم السابع، حيث وُلدت مصابة بمرض المياه على المخ ووصل وزن رأسها إلى 15 كيلو جراماً، كما ولدت مُصابة بالشفة الأرنبية وبثقبين فى القلب.

وقال بيان لمجلس الوزراء، أنه تم التنسيق مع كل من محافظ الفيوم والدكتور محمد عبد المحسن –وكيل وزارة الصحة بالفيوم- لإجراء عملية جراحية للطفلة بمستشفى جامعة الأزهر، ويتم التنسيق مع معمل ألفا سكان للأشعة لتوفير جهاز رنين مغناطيسى يُناسب حجم رأس الطفلة، حيث يُشترط خضوعها لأشعة الرنين المغناطيسى قبل إجراء العملية لها.

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