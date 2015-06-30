باحث مصرى يتمكن من تحضير مركبات من مشتقات البورفيرين لعلاج للسرطان

تمكن الدكتور ياسر محمد شاكر عبد الرحمن، الباحث بالمركز القومى للبحوث قسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية شعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية والحاصل على الدكتوراه، بامتياز بمنحة شخصية من جامعة دبـــــــلن بأيرلـــــندا من تحضير مركبات واعدة من مشتقات البورفيرين، كعلاج فعال للأورام السرطانية باستخدام العلاج الضوئى الديناميكى "Photodynamic Therapy "PDT .

وقال الدكتور ياسر محمد فى تصريحات صحفي:ة إن اكتشاف المركب جاء بالتعاون الدولى طويل الأمد بين مجموعته البحثية بالمركز القومى للبحوث وجامعة دبلن بأيرلندا والفرع الجديد لجامعة دبلن بأيرلندا بمستشفى ستريت جامسيس.

> وأكد أن العلاج الضوئى الديناميكى يعتبر ثورة علمية جديدة فى علاج مرض السرطان، حيث يعتمد على وجود ثلاثة محاور أساسية متلازمة هى مواد محفزة للضوء‏ والأكسجين وأشعة الليزر "photosensitizer, tissue oxygen, LASER light" لخلق ردة فعل كيمائية ضوئية تحطم انتقائيا خلايا السرطان فقط،‏ وهى عقاقير موضعية عن طريق الفم أو الوريد.

وأوضح أن هذه المواد تتركز فى خلايا السرطان بالجسم وتنشط فقط إذا سلط ضوء بطول موجة معينة على منطقة الإصابة بالسرطان، وتؤدى ردة الفعل الضوئية الديناميكية بين المحفز الضوئى، الضوء والأكسجين لقتل خلايا السرطان، مشيرا إلى أن استخدامات العلاج الضوئى توسعت من علاج الأورام السرطانية المختلفة، فضلا عن كونها تقنية معتمدة من قبل الوكالات الطبية فى اليابان وأوروبا وأمريكا فى العلاجات المختلفة والأورام الحميدة والخبيثة على السواء.

وتابع "هدفت الخطة البحثية إلى تحضير بعض مشتقات البورفرين ذات مجموعات وظيفية جديدة فى الوضع ميزو ودراسة تفاعلاتها مع الكواشف العضوية والعضوية الفلزية ودراسة تطبيقاتها الضوئية، حيث إن هذه المركبات تمتص الضوء المرئى للشمس فى منطقة الأشعة فوق البنفسجية عند أطول موجية عالية التى تحول هذه الطاقة إلى جزىء الأكسجين ليتحول إلى الأكسجين النشط، الذى يدمر الخلايا المسرطنة فيما يسمى "تقنيات العلاج الديناميكى بالضوء".

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