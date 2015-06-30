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مركز بصيرة: 21% من الأطفال تحت 5 سنوات يعانون من قصر القامة

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مركز بصيرة: 21% من الأطفال تحت 5 سنوات يعانون من قصر القامة مركز بصيرة: 21% من الأطفال تحت 5 سنوات يعانون من قصر القامة
قال الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة لبحوث الرأى، إن هناك انخفاضا فى معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 108 حالات وفاة لكل ألف مولود حى فى عام 1988 إلى 27 حالة وفاة لكل ألف مولود حى فى العام 2014.

وأضاف الدكتور ماجد عثمان فى تصريحات صحفية، أنه فى عام 2014 كان 21% من الأطفال المصريين تحت 5 سنوات يعانون من قصر القامة بالنسبة لعمرهم (ظاهرة التقزم)، مما يعكس أثر سوء التغذية المزمن، بينما حوالى 9% من الأطفال يعانون من الهزال (انخفاض الوزن بالنسبة للعمر، مما يعكس حالة من سوء التغذية الحاد).


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