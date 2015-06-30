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تشديدات أمنية بشوارع البحر الأحمر والمنشآت الحيوية

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تشديدات أمنية بشوارع البحر الأحمر والمنشآت الحيوية تشديدات أمنية بشوارع البحر الأحمر والمنشآت الحيوية
شهدت شوارع مدن محافظة البحر الأحمر والمنشآت الحيوية بها والمنتجعات السياحية تشديدات أمنية مكثفة من الأجهزة المختلفة، عقب الحادث الإرهابى الذى حدث أمس فى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وشهدت مطارات وموانئ البحر الأحمر تشديدات أمنية شاركت فى تأمينها القوات المسلحة، حيث إن القوات المسلحة المشاركة شددت على تأمين مطارى مرسى علم والغردقة، وكذلك ميناء سفاجا والغردقة البحرى من خلال تواجدها على البوابات الخارجية وداخل المطارات والموانئ، تحسبا لحدوث أى أعمال إرهابية.

من ناحية أخرى أعلن مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أن قوات الأمن والقوات المسلحة يشاركان فى خطة تأمينية جديدة لحماية السياح والمنتجعات السياحية والمنشآت الحيوية المختلفة.

وأكد المصدر أن هناك تنسيقا تاما بين مشايخ القبائل بالنسبة لحلايب وشلاتين مع القوات المسلحة للإبلاغ والتنسيق فى حماية الحدود الجنوبية وعدم دخول أى عنصر من خارج البلاد.
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