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بالفيديو والصور..هدوء بـ"مصطفى النحاس"..و"اليوم السابع"يؤكد عدم حدوث انفجار

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يشهد شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، فجر اليوم الثلاثاء، هدوءا تاما وسيولة مرورية، وتأكد "اليوم السابع"، من عدم وقوع انفجارات به، بحسب زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا أنباء ، زعموا فيها وقوع انفجار فى شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وهو ما تبين عدم صحته بعد ذلك .

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


>مصدر أمنى ينفى أنباء وقوع انفجارات بشارع مصطفى النحاس فى مدينة نصر

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مصر 365

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