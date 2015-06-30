بالصور.. الملك سلمان بن عبد العزيز يزور قبر الرسول بالمدينة المنورة

وصل الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المدينة المنورة فجر اليوم الثلاثاء، قادمًا من محافظة جدة لزيارة المسجد النبوى الشريف.

وبحسب وكالة "واس" توجه الملك سلمان إلى المسجد النبوى حيث أدى ركعتى تحية المسجد فى الروضة الشريفة، ثم تشرّف بالسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضى الله عنهما .



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الملك سلمان بجاور قبر الرسول



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الملك سلمان مع الشيخ السديس



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استقبال الملك سلمان