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طوارئ بالمديريات الخدمية فى السويس بذكرى 30 يونيو

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طوارئ بالمديريات الخدمية فى السويس بذكرى 30 يونيو طوارئ بالمديريات الخدمية فى السويس بذكرى 30 يونيو
أصدر اللواء العربى السروى، محافظ السويس تعليماته للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعدادا القصوى غدا الثلاثاء بالتزامن مع ذكرى الثورة الثانية 30 يونيو.

وقال مصدر مسئول بالديوان العام فى تصريحات خاصة، إن المحافظ أعطى تعليماته لمديرى مديريات والطب البيطرى والصحة والمرافق والمرور والحماية المدنية ومرفق الإسعاف الطبى ومباحث التموين وجهازى التجميل والنظافة بوقف الإجازات للعاملين بها وتحديد أسماء الورديات فى الفترتين الصباحية والمسائية.

كما أكد على جهاز التجميل والنظافة برفع القمامة من الشوارع والحدائق العامة وكونيش السويس الجديد صباحا ومساء، والتأكيد على شرطة المرافق بتكثيف الحملات لرفع أى إشغالات عامة أو تعديات بالأحياء.

وأكد المحافظ أيضا على مدير المرور بتكثيف الحملات المرورية بمنطقة السخنة والفنادق والقرى السياحية لضبط وتسهيل الحركة المرورية بها.

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مصر 365

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