بالفيديو:ابتسام تسكت وسلمى رشيد وأكثر من 40 فناناً في سحور شذى حسون في المغرب

التفّ حول الفنانة شذى حسون أكثر من 40 فناناً مغربياً لبوا دعوتها من أجل سحور مغربي في أحد الفنادق الكبرى في الدارالبيضاء، وهي بادرة استحسنها كل الفنانين الذين عبّروا عن امتنانهم لشذى على هذه اللمّة الجميلة، حيث ضمّت وجوهاً مختلفة من الفن والإعلام ، من بينهم عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي وعبد الرحيم الصويري ونعمان لحلو وعلي الغاوي ومحمد الخلوفي والحاج مغيث، ومن عالم الغناء الشبابي حضر أحمد شوقي ومحمد رضا وسعيد موسكير وفرقة فناير وابتسام تسكت وسلمى رشيد وزينة الداودية ، وحضرت أيضاً مريم سعيد الوجه الإعلامي المغربي الشاب على قناة ام بي سي، ونجمة الطبخ المغربي شميشة والمذيع المشهور مومو.

قدم السهرة عز الدين منتصر برفقة الفنان عبدو الصويري، و بدت شذى سعيدة جداً بهذه اللمة التي أسعدتها كثيراً وذرفت دموع التأثر وهي تشكر الحاضرين الذين استجابوا للدعوة، وقالت شذى في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" إن ليس لديها أي مشروع زواج حالياً وإن الزواج قسمة ونصيب ووعدت بأن يكون "سيدتي نت" أول من يعلم بالخبر. غنت شذى مع المطربين أغاني مغربية معروفة. وكانت في أوجّ أناقتها بقفطان مغربي زهري مرصّع بالجواهر الذهبية.