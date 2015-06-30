هل كانت أنغام مُرشّحة لبطولة "طريقي" قبل شيرين؟

كشف الكاتب والسيناريست المصري تامر حبيب أنّه كان لا بدّ من اختيار مطربة لا ممثّلة لأداء دور "دليلة" في مسلسله الجديد "طريقي"، وأنّ التّرشيحات المبدئيّة كانت تدور بين شيرين وأنغام، ولكن تم استبعاد اختيار أنغام بحكم السّن، لأنّ الشخصية تحتاج لفنّانة أصغر سنّاً.

وقال حبيب في تصريحات خاصّة: "كان لدينا تخوّف أيضاً بألّا تبدو شيرين في المكان المناسب والعمر المناسب سيّما أنّ مشاهد "دليلة" تبدأ من عمر الثامنة عشرة، خفنا ألا يصدّق الجمهور شيرين، ولكن بعد جلسات الماكياج والبروفات استطاعت هي إقناعنا بأنّها فعلاً لم تتجاوز بعد العشرين من العمر، خصوصاً أنّ شيرين بالأصل تبدو أصغر من سنّها بكثير".

وأضاف السيناريست المصري: "عندما عُقدت جلسات العمل بيني وبين المخرج كنّا مُصرّين على اختيار مطربة وليس ممثّلة لتقوم بدور البطولة، لأنّ الغناء هو جزء أساسي من العمل الذي تدور قصّته حول فتاة تمتلك صوتاً جميلاً وتريد أن تصبح مطربة، ولم نتناقش أصلاً بفكرة أن نأتي بممثلة ونركّب لها صوت مطربة، لأنّ ذلك لن يبدو حقيقياً وستفقد الشخصية المصداقيّة فوراً، وستكون مجال انتقاد من قِبل المشاهدين".

وعن اعتراف شيرين بفشلها بتجربتها التمثيلية الوحيدة في فيلم "ميدو مشاكل"، وتخوّفه ككاتب أن تفشل مرّة أخرى في المسلسل، يقول حبيب: "تناقشنا أنا وشيرين في فكرة أن تُعيد النّظر في تجربة التّمثيل منذ العام الماضي، وعندما كتبت "طريقي" وأخبرتها أنّ المسلسل يعتمد على الغناء شكّل هذا الأمر عنصر جاذبيّة كبير بالنّسبة لها، وأبدت استعداداً لأن تخضع لـ "كورسات" في التّمثيل والأداء، وهذا ما حصَل فعلاً.

وحول ما يدور بأنّ فكرة تناول قصّة صعود مطربة شابّة قد أصبحت مُستهلكة دراميّاً، يقول حبيب: "يوجد 36 ثيمة أساسيّة يُعتمد عليها في السينما والدراما، مثل الانتقام والصداقة والخيانة والموت، وأيضاً ثيمة صعود فنّان جديد، ولقد تمّ تناول هذه الثيمة كثيراً قبل الآن وسيتم تناولها في وقت لاحق، لكن الفرق بكيفية تناول الموضوع وهل الأحداث مكررة وسخيفة، وهل هي تقليدية أم لا، وإلى أي مدى ستكون الحبكة مشوّقة للمتابعين".

مسلسل "طريقي" يُعرض خلال موسم دراما رمضان الحالي 2015، وهو عن نص تامر حبيب ومن إخراج محمد شاكر خضير، وبطولة شيرين، وباسل خياط، وسوسن بدر، ومحمود الجندي، ومحمد عادل، وأحمد فهمي.

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