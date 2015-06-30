فريق هندسة منوف يحصد 5 جوائز فى المسابقة السنوية للروبوتات

أعلن الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، عن نجاح فريق كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف فى حصد 5 جوائز فى المسابقة السنوية للربوكون (الروبوتات)، والتى ينظمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأفرو أسيوى بالقاهرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
من جانبة أكد الدكتور سعيد الحلفاوى، عميد كلية الهندسة الإلكترونية، بمنوف أن مسابقة هذا العام شارك فيها 13 فريقا من الطلاب يمثلون 7 جامعات مختلفة، وشاركت جامعة المنوفية فى تلك المسابقة بثلاثة فرق طلابية و6 روبوتات ونجحت فى إحراز جوائز مراكز الثالث والرابع والخامس، بالإضافة إلى جائزة أفضل فكرة وجائزة أفضل تصميم.