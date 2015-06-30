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فريق هندسة منوف يحصد 5 جوائز فى المسابقة السنوية للروبوتات

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فريق هندسة منوف يحصد 5 جوائز فى المسابقة السنوية للروبوتات فريق هندسة منوف يحصد 5 جوائز فى المسابقة السنوية للروبوتات
أعلن الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، عن نجاح فريق كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف فى حصد 5 جوائز فى المسابقة السنوية للربوكون (الروبوتات)، والتى ينظمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأفرو أسيوى بالقاهرة.

من جانبة أكد الدكتور سعيد الحلفاوى، عميد كلية الهندسة الإلكترونية، بمنوف أن مسابقة هذا العام شارك فيها 13 فريقا من الطلاب يمثلون 7 جامعات مختلفة، وشاركت جامعة المنوفية فى تلك المسابقة بثلاثة فرق طلابية و6 روبوتات ونجحت فى إحراز جوائز مراكز الثالث والرابع والخامس، بالإضافة إلى جائزة أفضل فكرة وجائزة أفضل تصميم.

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