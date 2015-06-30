أخبار عاجلة

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تموين القليوبية استقرار بالأسواق خلال شهر رمضان

Google+ Print
تموين القليوبية استقرار بالأسواق خلال شهر رمضان تموين القليوبية استقرار بالأسواق خلال شهر رمضان
أكد المهندس جمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية، فى تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، أن شهر رمضان الكريم هذا العام شهد استقرارا فى الخضراوات والسلع الغذائية لم يشهد له مثيل، مشيرا إلى أن الخضراوات واللحوم والسلع الغذائية متوفرة بكثرة فى جميع الأسواق بأسعار مناسبة.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه لأول مرة يصل سعر كيلو الطماطم بأسواق المحافظة إلى 2 جنيه، بالإضافة إلى توافر اللحوم بجميع المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيها.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه توجد رقابة مشددة ومستمرة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، للسيطرة على الأسعار ومنع التلاعب بها، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع أى مخالف أو متلاعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء