تموين القليوبية استقرار بالأسواق خلال شهر رمضان

أكد المهندس جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، فى تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، أن شهر رمضان الكريم هذا العام شهد استقرارا فى أسعار الخضراوات والسلع الغذائية لم يشهد له مثيل، مشيرا إلى أن الخضراوات واللحوم والسلع الغذائية متوفرة بكثرة فى جميع الأسواق بأسعار مناسبة.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه لأول مرة يصل سعر كيلو الطماطم بأسواق المحافظة إلى 2 جنيه، بالإضافة إلى توافر اللحوم بجميع المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيها.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه توجد رقابة مشددة ومستمرة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، للسيطرة على الأسعار ومنع التلاعب بها، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع أى مخالف أو متلاعب.