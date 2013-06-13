تحيا «غزة» .. وتموت مصر

كتب : نشوى الحوفى منذ 22 دقيقة

قنديل في غزة

أخفق «الرئيس المنتخب» فى تحديد أولويات تأمين شعبه، ولكن الانتماء الأول والوحيد للجماعة ألقى بظلاله على الموقف. فكان تعامل الرئيس غير موفّق مع المشكلة التى تعتبر محور دمار للشعب المصرى ومصدر تهديد للشعب من الجماعات الإرهابية التى ترتع فى سيناء، بل ومَهرباً لها إذا اقتضى الأمر.

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