الصيام علاج لمرضى خشونة المفاصل والنقرس

يعد رمضان من الشهور التى لها فائدة كبيرة على بعض المرضى، ويساعدهم فى الشفاء من الأمراض والتغلب على أعراضها.

وفى هذا السياق يقول الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بجامعة عين شمس أنه خلال شهر رمضان يستحب الصيام لبعض الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الروماتيزمية كمرضى خشونة المفاصل، الذين يعانون من زيادة فى الوزن، أو من يعانون من نوبات متكررة لمرض النقرس، لافتا أن مرضى خشونة المفاصل الذين يعانون من زيادة الوزن، عند صيامهم 16 ساعة واتباعهم نظاما غذائيا صحيا، يساعد ذلك على إنقاص الوزن وبالتالى تتحسن الحالة المرضية للشخص وتقل الأعراض.

ويتابع أنه بالنسبة لمرضى النقرس، الذى يعد من الأمراض التى لها علاقة بالأكل، والبروتينات الحيوانية، فعند الإقلال من تناول البروتينات الحيوانية والأطعمة التى تساعد على نقص منسوب حمض البوليك فى الدم فتقلل من احتمالية التعرض إلى نوبات مرض النقرس الحاد.