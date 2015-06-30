لو شعرك شاب قبل الأوان.. فتش عن نقص الزنك والنحاس

شيب الشعر قبل الأوان، من المشكلات التى يعانى منها الكثيرون، وتكون نتيجة لبعض الأسباب منها نقص عناصر معينة فى الجسم وتغيير فى الجينات الوراثية.

وحول هذا يقول الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية، إن تعرض البعض لظهور شعر أبيض مبكرا قبل سن الأربعين، نتيجة للعديد من الأسباب منها نقص بعض العناصر المعدنية كالزنك والنحاس، لأنهم من العناصر المهمة فى تكوين مادة الميلانين المسئولة عن المواد الصبغية لتلوين الجلد والشعر، وبالأخص عنصر النحاس الذى يضفى اللون على الشعر، وأيضا وجود بعض الصفات الوراثية والتى تكون مسئولة عن تغير لون الشعر قبل الأوان.

يشير أنه يحدث تغيير فى لون الشعر، نتيجة لنقص إنزيم معين فى الجسم، من الإنزيمات التى تعمل على امتصاص الزنك والنحاس من الخارج، ففى هذه الحالة لا يحدث امتصاص لعنصرى الزنك والنحاس مما تتسبب فى تغيير لون الشعر إلى الأبيض، والذى يكون مناعته الذاتيه قوية ولا تتسبب فى تساقطه، بخلاف الشعر الأسود الذى يتساقط بشكل سريع لضعف المناعة الذاتيه به.

لذا يوصى د. محسن سليمان بضرورة إجراء التحاليل والفحوصات لمعرفة السبب وراء نقص عنصرى الزنك والنحاس، وتعويضها من خلال بعية والفيتامينض الأدوات التى يحددها الطبيب، وتناول بعض الأكلات التى تمد الجسم بالزنك كمنتجات الألبان والجبن، والنحاس المتواجد فى الباذنجان والسبانخ والمكسرات.