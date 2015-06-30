سامى عنان: النائب العام استشهد صائماً ومنفذو الحادث خارجون عن الإسلام

وأضاف عنان لـ"اليوم السابع"، من المملكة العربية السعودية لتأديته العمرة، أن الله لن يمكنهم من مرادهم، مشدداً: "سوف تتحطم كل أعمالهم الإرهابية على صخرة صمود وصلابة إرادة الشعب المصىرى".
وقدم رئيس الأركان الأسبق، التعازى لأسرة النائب العام، متابعاً: "من الرجال المشهود لهم بالكفاءة والحيدة والموضوعية، ولاقى ربه صائماً شهيداً عند المولى عز وجل".
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