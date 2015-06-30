سامى عنان: النائب العام استشهد صائماً ومنفذو الحادث خارجون عن الإسلام

أدان الفريق سامى عنان رئيس الأركان الأسبق، اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات صباح أمس الاثنين، مضيفاً: "عمل إرهابى خسيس، يدل على أن القائمين عليه جماعات مضللة، تضر بالإسلام وبالمسلمين، ووقوع الحادث بالشهر الكريم يدل على أن القائمين به خارجين عن الدين".

وأضاف عنان لـ"اليوم السابع"، من المملكة العربية السعودية لتأديته العمرة، أن الله لن يمكنهم من مرادهم، مشدداً: "سوف تتحطم كل أعمالهم الإرهابية على صخرة صمود وصلابة إرادة الشعب المصىرى".

وقدم رئيس الأركان الأسبق، التعازى لأسرة النائب العام، متابعاً: "من الرجال المشهود لهم بالكفاءة والحيدة والموضوعية، ولاقى ربه صائماً شهيداً عند المولى عز وجل".

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