المجتمعات العمرانية: تحديد موعد طرح 5 آلاف قطعة أرض الأسبوع المقبل

أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن سبب تأخر طرح أراضى القرعة السادسة لمحدودى الدخل، والتى تتضمن 5 آلاف قطعة فى 10 مدن جديدة هو قيام بنك التعمير والإسكان بتلقى باقى مقدمات الحجز الخاصة بالمرحلة الأولى لمشروع الإسكان المتوسط، والذين قاموا بتغيير وحداتهم من الأرضى للأخير والعكس.

وأضاف المهندس طارق السباعى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع أن يتم تحديد موعد للحجز، خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن أى مواطن حصل على أى وحدة سكنية مدعمة قبل ذلك سيتم استبعداه مباشرة.

وعن شروط حجز الأراضى، أكد المهندس طارق السباعى، أنه سيتم سداد مقدم الحجز بقيمة 25 ألف جنيه، للدخول فى القرعة العلنية، فى أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان، نقدا أو بشيك معتمد أو مصرفى، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة، وهى 25% من إجمالى قيمة الأرض، بجانب 1% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وذلك طبقا لمساحة قطعة الأرض المحجوزة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، موضحا أنه يتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75 % من إجمالى الثمن، دون فوائد على 3 أقساط سنوية متساوية، ويستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ استكمال سداد الدفعة المقدمة.

وأكد أن المدن التى ستتضمنها القرعة السادسة 10 مدن جديدة وهى 6 أكتوبر بعدد 764 قطعة، والعبور بعدد 42 قطعة، بمساحة 276 مترا للقطعة، وسعر المتر 975 جنيها، وبدر بعدد 622 قطعة، بمساحة 276 مترا، وسعر المتر 780 جنيها، والعاشر من رمضان بعدد 494 قطعة، بمساحة 209 أمتار، وسعر المتر 700 جنيه، والسادات بعدد 200 قطعة، منها 189 قطعة بمساحة 209 أمتار وسعر المتر 565 جنيها، و11 قطعة بمساحة 276 مترا، وسعر المتر 655 جنيها، والصالحية الجديدة بعدد 80 قطعة أرض، بمساحة 209 أمتار، وسعر المتر 565 جنيها.

وأوضح السباعى أنه سيتم طرح أراض فى 4 مدن جديدة بالصعيد، وهى بنى سويف الجديدة، بعدد 250 قطعة أرض، بمساحة 276 مترا، وسعر 655 جنيها للمتر، وأسيوط الجديدة بعدد 500 قطعة، منها 350 قطعة بمساحة 209 أمتار، وسعر المتر 565 جنيها، و150 قطعة بمساحة 276 مترا، وسعر 655 جنيها للمتر، ومدينة طيبة الجديدة، بعدد 1048 قطعة، منها 952 قطعة بمساحة 209 أمتار وسعر المتر 610 جنيهات، و96 قطعة بمساحة 276 مترا، بسعر 710 جنيهات، ومدينة قنا الجديدة بعدد 1000 قطعة، بمساحة 276 مترا، وسعر 655 جنيها.

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