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ابنة النائب العام لـ"الرئيس": "هاتلى حق البطل اللى سابنى علشان مصر"

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ابنة النائب العام لـ"الرئيس": "هاتلى حق البطل اللى سابنى علشان مصر" ابنة النائب العام لـ"الرئيس": "هاتلى حق البطل اللى سابنى علشان مصر"
نشرت مروة بركات ابنة الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رسالة وجهتها للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة "مش عايزة الجنازة العسكرية أنا عايزة حضنه يا سيادة الرئيس.. أنت عارف أنا نايمة فى نفس مكانه بنفس غطاه بس برضه مش مرتاحة لأن حضنه مش موجود".

وأضافت ابنة النائب العام، الذى اغتالته يد الغدر والإرهاب أمس الاثنين، :"يا سيادة الرئيس ممكن تحس بيا.. هى تستاهل بس أنا كمان أستاهل لأن مصر ليها كتير بس أنا مكنش ليا غيره هو وبس.. يا سيادة الرئيس هاتلى حق البطل هات حق اللى سابنى أنا علشان مصر.. هات حق الشهيد البطل هات حق بنت البطل اللى اتحرمت من البطل".


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