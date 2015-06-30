وزير خارجية الإمارات: التطرف والإرهاب لن يرّكع مصر.. والقاهرة ستنتصر

قال وزير الخارجية الإماراتى، الدكتور أنور قرقاش، إن التطرف والإرهاب لن يرّكع مصر وشعبها، مؤكدا أنه واهم من يعتقد غير ذلك، موضحا أنه فى ذكرى 30 يونيو "نسترجع ملحمة الجماهير وعزمها وعزيمتها تهدم هياكل الظلام الحزبى".

وقال وزير الخارجية الإماراتى فى سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الثلاثاء: تحتفل مصر بنجاح ثورة 30 يونيو ونحتفل مع شعبها، الإرادة الشعبية لملايين المصريين أنهت حكم الإخوان، التحدى الحالى تنموى واقتصادى ومصر ستنتصر.

وأوضح قرقاش، أنه فى ظل احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو "رأينا رد فعل الإخوان على إرادة الشعب المصرى لم تمثل عملا سياسيا بل تحريضا وعنفا وإرهابا"، مؤكدا أن دعاية الإخوان تجاهلت ملايين المصريين الذين صوتوا بإقدامهم ضد استبداد الحزب.

واختتم وزير الخارجية الإماراتى تغريداته قائلا: فى كل منعطف هدد بالعنف والإرهاب أمن واستقرار المواطن المصرى رأينا خطاب الإخوان مبررا أو محرضا أو متعاطفا، عمى السلطة الغريزى بات واضحا فاضحا.

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