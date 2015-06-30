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"السكة الحديد" تعلن بدء الحجز على قطارات أيام العيد ابتداء من اليوم

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"السكة الحديد" تعلن بدء الحجز على قطارات أيام العيد ابتداء من اليوم "السكة الحديد" تعلن بدء الحجز على قطارات أيام العيد ابتداء من اليوم
قررت هيئة السكة الحديد بدء الحجز، اليوم الثلاثاء، على القطارات التى ستتحرك خلال أيام عيد الفطر المبارك، بحيث يتم الحجز اليوم على القطارات التى ستتحرك من القاهرة يوم 27 رمضان الموافق 14 يوليو المقبل، وغدا الحجز على القطارات التى ستتحرك يوم 28 رمضان، ليتتابع الحجز على الأيام التالية.

وشملت تعليمات تشغيل القطارات الحجز على القطارات الموجودة بجدول التشغيل الطبيعى بجانب القطارات الإضافية التى تقرر تشغيلها هذا العيد معا، بحيث يتم الحجز على الاثنين قبل موعد التحرك بـ15 يوما، بالإضافة إلى ضم عربات علاوة على القطارات العاملة فعليا يتم فتح الحجز عليها قبل ويتم تحركها بـ24 ساعة، بحيث يتم ضم عربات العلاوة وفقا لطاقة الزحام والعربات المتاحة.


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