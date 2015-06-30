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الكويت توحد خطبة الجمعة القادمة بعنوان "ربى أجعل هذا البلد آمنا "

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الكويت توحد خطبة الجمعة القادمة بعنوان "ربى أجعل هذا البلد آمنا " الكويت توحد خطبة الجمعة القادمة بعنوان "ربى أجعل هذا البلد آمنا "
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتى يعقوب الصانع أن خطبة الجمعة القادمة ستكون موحدة وشاملة لكافة مكونات أطياف الشعب الكويتى بعنوان (ربى أجعل هذا البلد آمنا) فى المسجد الكبير وجميع المساجد بناء على توجيهات الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الصانع فى مؤتمر صحافى عقده أمس الاثنين، فى مسجد الدولة الكبير أن مبادرة أمير الكويت فى إقامة عزاء شهداء مسجد الإمام الصادق فى المسجد الكبير تعد رمزا للوحدة الوطنية وبوتقة إيمانية تنصهر فيها جميع الفوارق ويعلو شعار واحد أن الكويت لجميع الكويتيين.

وتابع "إننا لن نقبل بالفكر المتطرف من قبل أى شخص كان أو أى فكر معين وأن الأخذ بمنحى الفكر التكفيرى لن نقبل به بأى حال من الأحوال وأن مسطرة القانون ستطبق على الجميع".

وأفاد بأن التنسيق موجود مع وزارة التربية فى إعطائها من خبرات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية حتى تساهم فى وضع مناهج مادة التربية الإسلامية.

وأعرب عن خالص شكره لجميع من قدم التعازى فى شهداء الكويت الأبرار فى الداخل أو الخارج من كافة الدول الشقيقة والصديقة.
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