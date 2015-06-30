"أوباما" يقدم تعازيه لنظيره التونسى فى ضحايا هجوم سوسة

قدم الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس الاثنين تعازيه لنظيره التونسى الباجى قائد السبسى بعد الاعتداء الذى وقع الجمعة وذهب ضحيته 38 شخصا فى فندق بالقرب من سوسه.

وقال البيت الأبيض ، أن باراك اوباما الذى اجرى محادثات هاتفية مع الرئيس التونسي، قدم له "التعازى والدعم" واقترح تقديم مساعدة أمريكية للتحقيق فى الاعتداء الجهادى الذى تبناه تنظيم داعش.

وأضاف أن "الرئيس اشاد بالشعب التونسى على التزامه موحدا وقويا مجابهة ورفض الإرهاب".

وأوضح البيت الأبيض، أن باراك اوباما "جدد التأكيد على رغبة الولايات المتحدة فى المساعدة فى التحقيق ودعا الى مواصلة تعزيز التعاون الاميركى التونسى حول محاربة الارهاب وحول مسائل امنية اوسع مع الحكومة التونسية".

وكان الباجى قائد السبسى قد زار البيت الأبيض الشهر الماضى وبحث هذه المسائل.